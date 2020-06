Neue Direktorin an Modeschule Hallein

Mit Anfang Juli übernimmt Nachfolgerin Elke Austerhuber. Die gebürtige Oberösterreicherin war bisher an der HAK in Hallein tätig. Sie hat ambitionierte Ziele, möchte Altbewährtes fortsetzen und die Schule weiterhin als Kompetenzzentrum positionieren. „Besonders wichtig ist mir neben der praxisnahen Ausbildung mit Wirtschaftspartnern auch die internationale Vernetzung“, so die neue Schulleiterin.