Missbrauch: Täter und Opfer lebten in selbem Heim

Am Freitag hatten für den 30-Jährigen in der Betreuungseinrichtung die Handschellen geklickt. Auf die Schliche gekommen war man dem geistig beeinträchtigen Mann zuvor bei einem Betreuungsgespräch: „Er hatte dabei Bilder von seinem Handy gezeigt, dabei entdeckte man Fotos, die auf Kinderpornografie hindeuteten“, so Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die die Ermittlungen übernommen hat.