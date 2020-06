Tirols AK-Vizedirektor Elmar Schiffkorn verstorben

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ am Montag berichtet, sitzen Schock und Trauer in der Arbeiterkammer Tirol tief. Völlig überraschend sei Schiffkorn am Donnerstag verstorben. Er galt als rechte Hand hinter EX-AK-Präsident Fritz Dinkhauser und jetzt von AK-Chef Erwin Zangerl.