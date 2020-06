Die Helfer im Dauereinsatz

Aus einem Güterweg bog eine Pkw-Lenkerin (69) in Deutsch Schützen auf die B 56 ein. Dabei dürfte sie ein herannahendes Motorrad übersehen haben. Dessen Fahrer - ein 81-Jähriger - konnte nicht rasch genug anhalten, er krachte gegen den Wagen der Frau. „Der Biker zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste vom Team von Christophorus 16 versorgt und ins Spital geflogen werden“, sagt ein ÖAMTC-Sprecher. Der nächste Motorradunfall passierte Sonntag in Mönchhof. Sturz! Auch in Podersdorf waren die gelben Engel gefordert: Nach einem Haushaltsunfall wurde eine Frau vom Notarzt behandelt und anschließend von Christophorus 3 in ein Krankenhaus eingeliefert.