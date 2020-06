Mehrere Zusammenstöße bei Anti-Rassismus-Demos

Bei Anti-Rassismus-Protesten in der französischen und englischen Hauptstadt ist es am Samstag zu Zusammenstößen gekommen. In London gerieten zwei Gruppen von jeweils etwa 100 Personen aneinander und wurden von der Exekutive getrennt. In Paris hatte man sich versammelt, um „Polizeigewalt, gesellschaftliche Gewalt und ethnische Gewalt“ anzuprangern".