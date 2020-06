Wie in Wien: Gastro-Gutschein für alle Grazer

Der geplante Gastrogutschein in Wien hat hohe mediale Wellen geschlagen - nach Vorbild ihrer Genossen in der Bundeshauptstadt wollen die Grazer Sozialdemokraten nun bei der kommenden Gemeinderatssitzung in der Murmetropole Ähnliches etablieren: „Der sprichwörtliche Wirt ums Eck ist oftmals ein Dreh- und Angelpunkt für das Bezirksleben, der jetzt aber aufgrund der dramatischen Folgen der Corona-Krise in existenzieller Bedrängnis ist und dringend auch durch die Stadt Unterstützung braucht“, ist Stadtparteichef Michael Ehmann überzeugt.