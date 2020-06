Von Entschlageritis und Geschwurbel im U-Ausschuss

Die im Ausschuss geladenen Befragten führen den Begriff „Auskunftsperson“ ad absurdum. Denn: Auskunft zu fragwürdigen Vorgängen in der Republik gibt auch am vierten Tag kaum einer. Wer auf jedes „Dazu möchte ich mich entschlagen“ in diesem U-Ausschuss ein Glaserl heben müsste, hätte schnell einen Vollrausch. Dieses Trinkspiel ist nicht auf nüchternen Magen zu empfehlen.