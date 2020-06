48-Jähriger ging mit Faust auf Bekannten los

Die beiden Männer trafen sich zunächst am Dienstag in einer Wohnung in der Stadt Salzburg, wo sie kurz darauf zu streiten begannen. Die Auseinandersetzung eskalierte - der 48-Jährige verpasste seinem Bekannten einen Schlag ins Gesicht und schlug auch auf seinen Oberkörper ein. Der 57-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden.