„Schonende“ Tötung hat technische Grenzen

Wenn eine Kuh ausreißt und aggressiv umherirrt, bleibt oft nur das Erschießen als Ausweg. Über die Polizei-Sondereinheit Cobra ergoss sich im Dezember einiger Spott, nachdem man sieben Schüsse für ein Tier in Matrei am Tiroler Brenner benötigte. Ein neuer Fall in Telfs zeigte nun: Selbst größere Kaliber wirken nicht sofort.