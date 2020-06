Was folgt „größtem Wunder nach Geburt Christi“?

Träumt von den Bayern

Trotzdem träumt der Held der vorigen Spiele nicht von einer großen Karriere, er sagte dem „Kicker“: „Es wäre schön, noch einmal in der Bundesliga zu spielen. Einmal gelang es mir schon, auch wenn nur für ein Match, da stand ich im Tor des SC Freiburg und kassierte vier Tore. Trotzdem ist das eine meiner schönsten Erinnerungen. In meinen Träumen denke ich nur an das DFB-Pokal-Finale in Berlin, ich bereite meine Goalie-Handschuhe schon für die Bayern vor.“