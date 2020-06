Saalfelden schützt sich nun vor Schwan-Attacken

Doch in den Folgejahren blieb der Schwanennachwuchs aus. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Wasservögel und der Badegäste waren nicht notwendig. „Es ist so wie bei anderen Tieren. Schwäne reagieren vor allem aggressiv, wenn ihr Nachwuchs bedroht ist“, sagt Oberschneider. Das „Schongebiet Wassertiere“, wie es von der Stadtgemeinde bezeichnet wird, soll nun heuer Schwimmer vor Schwänen schützen. „So verhindern wir, dass es zu Übergriffen kommt.“ Die Gemeinde warnt die Badebesucher vor dem heurigen Sommer: dennoch. „Der Schwan ist ein Wildtier und nimmt seine Beschützerrolle sehr ernst“, heißt es in einem Posting.