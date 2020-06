VP Perchtoldsdorf verliert „Absolute“

„Natürlich wünscht man sich immer mehr, aber wir müssen jetzt so schnell wie möglich ins Arbeiten kommen“, erklärt VP-Bürgermeister Martin Schuster mit gemischten Gefühlen. Nach der erfolgreichen Anfechtung des ersten Urnengangs, muss also auch nach Auszählung der letzten Vorzugsstimmen ein Koalitionspartner für die Volkspartei her. In welche Richtung das Pendel der Regierungsbeteiligung nun ausschlägt, ist aber völlig offen. Fest steht nur, dass man seitens der VP mit den Grünen rund um Spitzenkandidat Christian Apl starten will. „Wir werden im Laufe der Woche einen Termin fixieren“, sagt Schuster. Inwiefern die Gespräche dann auch zu einem positiven Ergebnis führen, bleibt aber abzuwarten.