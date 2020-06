Telefonanlage gehackt: Über 10.000 Euro Schaden

Den unbekannten Tätern war es gelungen, sich in der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni in die Telefonanlage eines Beherbergungsbetriebs in Kirchberg in Tirol zu hacken. „Folglich wählten sogenannte Dialer immer wieder teure Premium-Telefonnummern im Ausland an“, heißt es vonseiten der Ermittler.