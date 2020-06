Auch die Garten-Edition wurde zum vollen Erfolg

Die Golmer Cross Golf (GCG) Charity zugunsten 53 in Not geratener Montafoner Kinder war in den letzten Jahren zu einem absoluten Fixpunkt geworden. In diesem Jahr drohte jedoch - coronabedingt - eine Absage. Etwas, das die Organisatoren-Familien Amann, Salzgeber-Wachter und Tschohl doch nicht zulassen wollten: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten bauchen jene Menschen, die wir unterstützen, diese Aktion noch viel mehr.“