Die Flugplatzgrenzen am Airport werden vergrößert

Der Salzburger Flughafen will wachsen. Zumindest vorerst am Papier: Der Airport strengt derzeit ein Ediktal-Verfahren an, um seine Zivilflugplatz grenzen um das Catering-Gebäude 1 unweit des Airporthotels Gappmaier auszuweiten. Konkret sollen zwei Grünstreifen mit je 1382 bzw. 1704 Quadratmeter Teil des Flugplatzes werden. Der Grund? Nicht nur die Übergabestelle für die Catering-Fahrzeuge soll künftig leichter anzufahren sein. Auch ein Parkplatz mit 24 Stellplätzen soll für die Mitarbeiter entstehen, die im Catering-Gebäude tätig sind. Bis tatsächlich aber erweitert wird, wird es noch dauern: „Vorerst geht es darum, dass das Ganze juristisch eingebettet wird. Wann wir die Sache umsetzen, steht noch nicht fest“, sagt Airport-Chefin Bettina Ganghofer.