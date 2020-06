Dutzende Steirer warten auf lebensrettendes Organ

„Mit Familie über Organspende reden“

Was soll der „Tag der Organspende“ vermitteln? „Die Menschen sollen ihren Angehörigen sagen, dass sie gerne Organspender wären.“ In der Situation der maximalen Trauer sei das nämlich ein sehr schwieriges Gespräch. Denn auch wenn grundsätzlich jeder Spender sei, werde kein Organ entnommen, wenn der Verstorbene gegen eine Spende war. In den USA macht man auf die Thematik mit einem drastischen Slogan aufmerksam: „Nimm deine Organe nicht mit in den Himmel - wir brauchen sie hier!“