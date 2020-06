Hinds: „Leben mit dem schönsten Fluch der Welt“

Was steckt denn prinzipiell hinter dem Albumtitel?

Der Titel kommt auch in einem Song vor und wir haben in der Band immer intern gescherzt, dass wir verdammt sind, weil der Job auch ziemlich hart sein kann. Auf eine paradoxe Art und Weise haben wir, wenn es sehr stressig oder anstrengend ist, genau dieses Gefühl, obwohl wir natürlich wissen, dass wir den besten Job der Welt haben und quasi „auserwählt“ sind, das tun zu dürfen. Dieser Job ist so magisch, er funktioniert nach keiner Formel. Du kannst das nicht studieren oder üben, du musst in gewisser Weise gewählt werden. Einerseits weiß man oft nicht, warum man nicht weiterkommt oder auch nicht, warum man doch so berühmt wird. Andererseits muss man für diesen Job so viel opfern. Du siehst deinen Freund nicht, deine Familie oder deinen geliebten Hund, weil du immer nur unterwegs bist. Geburtstagsfeiern, Familienfest, Hochzeiten - das verpasst man alles. Heute muss man auch permanent auf Tour sein, um damit überleben zu können. In gewisser Weise sind wir also verflucht, aber es ist auch der schönste Fluch, den man sich vorstellen kann.