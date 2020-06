Märchenhafte Bilder aus fernem Königreich Bhutan

Zu ihrem 30. Geburstag am Wochenende veröffentlichte der Palast des Drachenkönigs die ersten Fotos des am 19. März 2020 geborenen Prinzen mit seinen Eltern. „Anlässlich des 30. Geburtstages Ihrer Majestät der Gyaltsuen am 4. Juni ist es uns eine Ehre, eine wunderbare Sammlung von Fotografien der königlichen Familie zu teilen“, hieß es auf der Instagram-Seite des Königs. Aufgenommen wurden die Fotos im idyllischen Blumengarten des Lingkana-Palastes.