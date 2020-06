ÖGB drängt auf leistbare Ferienbetreuung

Die Nachfrage nach Kinderbetreuung in den Sommerferien wird heuer Corona-bedingt weit größer sein als je zuvor. Deshalb drängte der ÖGB am Mittwoch auf leistbare Angebote in ganz Österreich. Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hat die - für Ende vergangener Woche angekündigte - Regelung bisher nicht präsentiert.