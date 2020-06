Waldbrände hielten Tiroler Feuerwehren auf Trab

Feuer im abschüssigen Gelände

Da das Feuer in steilem, felsdurchsetztem und abschüssigem Gelände in rund 1500 Meter Höhe loderte, benötigten die Florianijünger Unterstützung aus der Luft. So wurden der Polizeihubschrauber Libelle und ein Löschhubschrauber der Heli Tirol angefordert. Die Libelle brachte die Florianijünger ins Brandgebiet und bekämpfte das Feuer mit Löschflügen mit Wasser aus dem Heiterwanger See. Bei Einbruch der Dunkelheit musste der Einsatz allerdings bis Dienstagmorgens unterbrochen werden.