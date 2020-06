Drazan zum ersten Mal in Siegendorf am Ball

Nach den Pfingst-Feiertagen geht es im Fußball-Unterhaus wieder los. Gleich mehrere Burgenlandligisten starten heute mit dem Trainingsbetrieb. Wie etwa Oberwart, wo Trainer Christian Zach zur ersten Übungseinheit bittet - natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsvorgaben.



Siegendorf, bei Meisterschaftsabbruch der Tabellenführer in der Burgenlandliga, darf erstmals seinen prominenten Neuzugang begrüßen. „Christopher Drazan wird dabei sein“, berichtet Präsident Peter Krenmayr freudig. Mit Dober, Prosenik und Drazan sind jetzt bereits drei Ex-Rapidler bei den Siegendorfern unter Vertrag. Das Ziel in der neuen Saison ist somit glasklar - der Aufstieg in die 3. Liga soll her.



Positive Neuigkeiten kann auch Pinkafeld vermelden. Mit dem Ex-Stegersbacher Michael Daum gelang dem Klub eine prominente Neuverpflichtung. In der letzten Saison spielte der 29-jährige Pädagoge in Gleisdorf. „Unsere Spielanlage soll flexibler werden, da ist Michael mit seiner Routine der absolut richtige Mann“, freut sich der sportliche Leiter Alex Diridl. Daum: „Mich begeistert der Weg, den Pinkafeld in den letzten Jahren genommen hat. Ich wohne und arbeite quasi vor der Haustüre, daher passt dieser Schritt genau.“