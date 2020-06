Polizei schnappte Bestellbetrüger in Linz

Die Polizei hat am Pfingstsonntag in einem Linzer Lokal einen per Haftbefehl vom Landesgericht Salzburg gesuchten Betrüger geschnappt. Der 41-Jährige soll von März 2018 bis Dezember 2019 rund 18 Bestellbetrügereien von Elektrogeräten im Wert von mehreren Tausend Euro in Salzburg und Oberösterreich begangen haben.