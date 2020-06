Zu viel Gas an Ampel: Biker gestürzt

Ein 26-jähriger Salzburger kam am Sonntagabend an einer Kreuzung in der Stadt Salzburg zu Sturz und verletzte sich am Kopf. Laut seinen eigenen Angaben hatte er an einer Kreuzung, nachdem die Ampel auf Grün sprang, zu stark beschleunigt und dabei die Kontrolle über sein Bike verloren. Rettungskräfte brachten den Mann nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Salzburg.