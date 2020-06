Coronavirus: Die Zahlen zur Lage in Österreich

Aus Wien seien am Montag keine Zahlen eingemeldet worden, wie das Innenministerium via Aussendung mitteilte. Dort waren am Sonntag mehr als 40 Fälle an Neuinfektionen bekannt geworden. Ein Teil davon trat im Zuge von Firmen-Screenings zutage, etwa eines Amazon-Verteilzentrums in Niederösterreich. An diesem Standort wurden acht Fälle nachgewiesen, die übrigen Tests fielen negativ aus, hieß es am Montag. Da die Betroffenen ihren Wohnsitz in Wien haben, werden diese Fälle auch in der Statistik der Bundeshauptstadt geführt.