BMW-Lenker rast in Straßengraben

Der schwarze Flitzer stürzte daraufhin über die Böschung in den Straßengraben. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Weil der Wagen weiter abzurutschen drohte und die vier Insassen darin gefangen waren, entsandte die Leitstelle ein Großaufgebot an Helfern. Allein die Feuerwehr Mödling rückte mit fünf Fahrzeugen und fast 20 Kameraden aus. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen an, das Rote Kreuz mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarztfahrzeug. „Außerdem verständigten wir den Bezirkseinsatzleiter, der sich zusätzlich auch selbst ein Bild der Lage machte“, schildert Rotkreuz-Sprecher Andreas Zenker den perfekten Ablauf der Rettungskette.