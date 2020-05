Zahl der Infizierten in Brasilien fast bei 500.000

Mehr als 100.000 Todesfälle in den USA

Am vergangenen Dienstag gab es innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr Tote in Brasilien als in den USA. Brasilien hat mit etwa 200 Millionen Einwohnern eine um 120 Millionen Menschen niedrigere Bevölkerung als die USA, wo es bereits 1,7 Millionen jemals mit dem Coronavirus infizierte Personen gibt und mehr als 100.000 Todesfälle.