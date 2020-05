Zehn Autos in Tiefgarage in Schwaz zerkratzt

Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr schlugen der oder die Unbekannten zu. Nach der Anzeigeerstattung einer Sachbeschädigung an einem Pkw konnte die einschreitende Polizeistreife feststellen, dass weitere Fahrzeug in der Tiefgarage auf dieselbe Art und Weise beschädigt worden waren. „An mindestens zehn, der in der Tiefgarage abgestellten, Pkw wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt“, heißt es seitens der Polizei. Zusätzlich wurden an zwei der beschädigten Autos die Kennzeichentafeln heruntergerissen. Der vorläufige Schaden wird im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeordnet.