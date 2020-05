In Not geratener Windsurfer löste Großeinsatz aus

Es waren bange Stunden am späten Freitagabend am Bodensee, als es galt einen in Seenot geratenen Windsurfer zu lokalisieren und zu retten. Den völlig entkräfteten Sportler hatte eine Spaziergängerin im Wasser entdeckt, in der Folge Alarm geschlagen. Doch vier Stunden lang suchten Einsatzkräfte aus Deutschland und Österreich nach dem Windsurfer, der vom starken Wind abgetrieben worden war. 200 Mann standen im Einsatz.