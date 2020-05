Nach Knöchelbruch kam Rettungsheli angeschwebt

Die 38-jährige Schwarzenbergerin war schon am Abstieg, als sie sich den rechten Knöchel verletzte. Da sie sich in etwa 100 Meter unterm Gipfel in 1260 Metern Seehöhe befand, war die Bergung per Trage einfach zu aufwändig. Daher wurde Rettungsheli Martin 3 aus Scharnstein alarmiert.