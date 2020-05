Türkis-grüner Schlagabtausch über EU-Coronahilfen

Türkis-grüner Schlagabtausch über den Hunderte Milliarden Euro schweren geplanten EU-Hilfsfonds in der Corona-Krise: Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erneuerte am Samstag die Ablehnung des Vorschlags der EU-Kommission. Er forderte Nachverhandlungen und warnte davor, dass eine Verdoppelung des österreichischen EU-Beitrags drohe. Kritik an der diesbezüglichen Linie von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommt von den Grünen: Klubchefin Sigrid Maurer spricht von einem „Fehler“.