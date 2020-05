Weniger als 500 aktiv Erkrankte, noch 98 im Spital

Anschober: „Konsequent fortsetzen“

„Wir wollen diesen guten Weg konsequent fortsetzen“, betonte Anschober am Samstag via Aussendung erneut. Es gelte weiterhin, drei Voraussetzung zu erfüllen, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden. „Erstens konsequent Abstand halten, Hygienemaßnahmen und die speziellen Vorgaben umsetzen, zweitens sofort eingreifen, sobald es spürbare Erhöhungen gibt, und drittens ein rasches und umfassendes Containment mit Testungen und Kontaktpersonenmanagement in hohem Tempo und großer Konsequenz. Wenn wir dies konsequent fortsetzen, dann haben wir eine gute Chance“, so Anschober.