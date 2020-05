Walch kämpft um seine Zukunft

Die Freude wieder im Olympiazentrum Vorarlberg trainieren zu können, ist bei Riesentorlauf-Spezialist Magnus Walch groß. „Es fühlt sich richtig gut an wieder hier zu sein“, gesteht der 27-Jährige. Auch wenn sich nach dem Corona-Lockdown vieles verändert hat. „Früher hat man sich nach dem Training noch in der Kantine mit anderen Sportlerinnen und Sportlern ausgetauscht - das fällt nun fast völlig weg“, sagt der Lecher, der wie bereits in der Vorsaison keinen Platz in einem ÖSV-Kader bekommen hat.