Wählerischer Radldieb ließ teure E-Bikes stehen

Tatorte Garagen und Carports

Die Fahrräder befanden sich meist in unversperrten Garagen oder in Carports. Der Täter musste dabei auch über Zäune steigen, um in das Grundstück zu gelangen. Auffällig war, dass an den Tatorten, außer in einem Fall, immer nur ein Fahrrad gestohlen wurde, wobei auch hochwertige E-Bikes zurückblieben.