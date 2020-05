Anschober: Schritte waren „genau zur rechten Zeit“

Früheres Hochfahren wäre schlecht gewesen

Auch für den Simulationsexperten steht fest, dass der Effekt der Maßnahmen ein hervorragender war, „sonst wären wir am Rande des Systems“, so Popper. Modelle hätten auch gezeigt, dass frühere Öffnungen nicht ratsam gewesen wären. „Hätten Schulen und Geschäfte am 1. April geöffnet, hätten wir den Anstieg relativ schnell gehabt, weil die Zahlen damals nicht ausreichend gedrückt waren“, so der Experte. Ähnliches gilt für die Freizeitkontakreduktion, die durch ihren Rückgang um rund 90 Prozent doch sehr viel zu der heute positiven Entwicklung beigetragen habe.