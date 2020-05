Schichtarbeiter im Lungau verletzt

Der Schichtarbeiter einer Holzverarbeitungsfirma wollte in Unternberg eine Stauung am Auslass einer Hobelmaschine beheben. Dabei geriet sein linkes Bein zwischen eine nachkommende Fichtenholzplatte und der Rollenbahn. Der Arbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Landesklinikum Tamsweg gebracht.