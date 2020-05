„Wir hingen wegen Corona schon lange in der Luft!“

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zum Glück gibt es nun endlich Klarheit“, hing auch Johannes Aldrian, Geschäftsführer der Katrin-Seilbahn in Bad Ischl bis gestern in der Luft. Nun liegt die Verordnung des Gesundheitsministeriums am Tisch. Klar ist jetzt: Für Seilbahnen kommen die Vorschriften der öffentlichen Verkehrsmittel zur Anwendung. Das heißt: Mundschutz ist Pflicht, die Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter nicht zwingend ein Muss.