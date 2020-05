Steirische Dieselkinos öffnen am Freitag wieder

Neuer Saalplan erstellt

Die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter steht natürlich auch trotz der angekündigten Lockerungen an erster Stelle. „Der Saalplan wurde den geltenden Coronamaßnahmen angepasst um die Sicherheitsabstände zwischen den Besuchern zu ermöglichen. Ein Mund-Nasenschutz muss am Sitzplatz nicht getragen werden, jedoch aber im restlichen Gebäude“, so die Info der Diesekinos.