Sanierung: Nacht-Sperre des Plabutschtunnels

Anfang Juni startet die Asfinag die Sanierung von drei Stützwänden auf der A9, der Pyhrnautobahn, unmittelbar nach dem Südportal des Plabutschtunnels. Für die Einrichtung der Verkehrsführung - es bleiben in jede Richtung zwei Fahrstreifen - muss der Plabutschtunnel zuvor aber eine Nacht am morgigen Donnerstag, 28. Mai, ab 20 Uhr in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr bis 5 Uhr früh durch das Stadtgebiet umgeleitet werden.