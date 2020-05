Vermisste Wanderer nach 18 Tagen lebend gefunden

Zwei in der Wildnis Neuseelands vermisste Wanderer sind am Mittwoch nach 18 Tagen lebend gefunden worden. Eine Hubschrauberbesatzung entdeckte Rauchschwaden eines Feuers, das die beiden 23-jährigen Dion Reynolds und Jessica O‘Connor in ihrem selbst errichteten Notlager im Busch angezündet hatten.