Landes-Literaturpreis an Günter Eichberger

Jury würdigt Stipendiaten

Lobende Worte von der Jury gab es auch für Christoph Dolgan: „Geschult an der Ästhetik Werner Schwabs und Leopold Sacher-Masochs entwirft er in seiner Prosa düstere Panoramen von Außen- und Innenwelten, die dank einer schnörkellosen, treffsicheren Sprache unter die Haut gehen.“ Sowie für Sonja Harter: „Sie schöpft Begrifflichkeiten aus der Jetztzeit wie kaltes, klares Wasser und fasst sie in reduzierte, fast minimalistische Gedichte.“