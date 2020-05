Auswanderer erschlich jahrelang Sozialleistungen

Ein vor 25 Jahren ausgewanderter Österreicher (57) hat in Innsbruck von 2013 bis 2020 mehr als 10.000 Euro an Sozialleistungen kassiert und die Behörden bezüglich seines Wohnorts an der Nase herumgeführt. 2012 bezog er, ebenfalls durch Täuschung, zwei Monate lang für seine im Ausland geborenen Kinder Familienbeihilfe.