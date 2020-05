Rückstau bei Operationen nach und nach abgebaut

Lage bei den Barmherzigen Brüdern in Linz

Wir haben auch bei den diversen Ordensspitälern nachgefragt. Die Rückmeldung von den Barmherzigen Brüdern in Linz fiel so aus: „Als Akutkrankenhaus wurden dringliche und unaufschiebbare Eingriffe auch während des eingeschränkten Spitalbetriebes durchgeführt, wie zB akute gefässmedizinische Operationen. Nicht dringliche Operationen, wie zBbei Varizen, wurden grösstenteils von Seiten der Patienten verschoben. Die Reihung von Operationen, die in nächster Zeit nachgeholt werden, erfolgt nach medizinischer Dringlichkeit bzw. Beschwerden, wie zb Schmerzen. In der Abteilung für Augenheilkunde wurden rund 80 nicht dringliche Eingriffe, wie Schiel- und Lidoperationen verschoben. Im Bereich der Kataraktoperationen beträgt der Rückstau ca. 1 Monat, dieser wird in etwa bis Juli/August nachgeholt. Keine Einschränkung /Verschiebungen gab es in der Geburtshilfe.“