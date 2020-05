Generalsanierung auf der Tauernautobahn startet

Bis Mitte Dezember sollen die 45 Jahre alte Straße sowie die Brücke beim Knoten Pongau in Richtung Villach saniert werden. Im nächsten Jahr stehen dann Arbeiten an der Fahrbahn Richtung Salzbug an. Eine neue Gewässer-Schutzanlage soll künftig auch die Fahrbahnwässer reinigen.