Auch die Lehrer waren beim Homeschooling allein

Von 6 bis 20 Uhr im Dienst

Die 47-jährige Alina Mircea unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kufstein, ihre zwölfjährige Tochter Viktoria ist Schülerin einer Neuen Mittelschule in der Festungsstadt. Alina Mircea betreut in ihren Fächern acht Klassen der Unter- und Oberstufe mit 180 Schülerinnen und Schülern. „Ich fange täglich um 6 Uhr in der Früh mit meiner Arbeit an und höre um acht am Abend auf.“