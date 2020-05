Sturm-Coach: „Das ist wie Fahrradfahren“

Am Dienstag bestreitet der SK Sturm in der Südstadt gegen die Admira den einzigen Corona-Test, bevor die Bundesliga am 2./3. Juni wieder durchstartet. Die „Krone“ sprach mit Trainer Nestor El Maestro über die Form der Schwarz-Weißen nach nur einer Woche Mannschaftstraining, die Wichtigkeit der Generalprobe und darüber, wie sich „Energiebündel“ El Maestro in der Stille eines Geisterspiels verhalten wird.