Stabiles Hoch übernimmt ab Dienstag das Kommando

Die Auswirkungen der Kaltfront, die Tirol am Samstagabend mit Regen und gebietsweise stürmischen Winden erreicht hat, sind am Sonntag noch etwas zu spüren. Dennoch sollte es heute im Land mehrheitlich trocken bleiben bei Höchstwerten von 22 Grad. Ab Dienstag geraten wir in den Einfluss eines dauerhaften Hochs.