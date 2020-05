Gurke und Rosmarin auf Eis

Dass der Kornmarktplatz seit Montag um eine Attraktion reicher ist, konnte man an der Menschenschlange sehen, die sich bereits kurz nach der Eröffnung vor dem „Kolibri“ gebildet hatte. Kein Wunder, schließlich schaut man in dem kleinen Eiscafé weit über den Waffelrand und bietet neben klassischen Sorten auch Geschmacksrichtungen an, die man eher in einem Gemüse-Eintopf vermuten würde: Statt Vanille und Himbeere labt man sich an „Gurke-Minze“, „Rosmarin mit Mandelkrokant“, „Marille-Salbei“ oder gar an einer veganen Ingwer-Zimt-Kreation. „Wir mögen’s gerne exotisch, schmecken muss es aber immer“, so Katarina Rankovic, „Kolibri“-Geschäftsführerin und Mastermind des im wahrsten Sinne des Wortes coolen Unternehmens.