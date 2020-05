Pilotregion: 1000 Corona-Tests in Spielberg

„Die Corona-Tests bringen den Touristikerinnen und Touristikern, den Beschäftigten und vor allem den Gästen Sicherheit. Sie werden mitunter dafür sorgen, dass sich unsere Gäste wohl fühlen und tragen dazu bei, dass wir den heimischen Tourismus wieder in Gang bringen“, so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, die auf die besondere Bedeutung für die Steiermark verweist: „Der Red Bull Ring ist der Motor in der Region und weit darüber hinaus. Damit dieser Motor wieder anspringen kann, müssen wir ein größtmögliches Maß an Sicherheit gewährleisten.“