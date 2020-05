„Den Abstand einzuhalten, ist fast unmöglich“

Der 33-Jährige konnte bereits viele Qualifikationspunkte sammeln, dementsprechend zuversichtlich ist Hollaus, nächstes Jahr in Japan am Start zu sein. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dabei sein werde.“ Momentan befindet sich der Niedernsiller im täglichen Training. „Ich arbeite aktuell viel an der Basis, kurze Intensitäten stehen aber auch am Programm.“