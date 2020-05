Bundesheer-Musterungen starten ab Montag neu

Screening-Zelt

„Wegen der Covid-19-Schutzbestimmungen gibt es besondere Verhaltensregeln“, betont Arnreiter. Am Parkplatz des Stellungshauses wurden extra drei Zelte aufgestellt, in denen die jungen Männer einem Corona-Screening unterzogen werden. „Das medizinische Personal misst bei ihnen Fieber und unterzieht sie eingehender Befragungen, nachdem Fragebogen ausgefüllt wurden“, so der Oberst.Ins Stellungshaus darf nur, wer absolut unbedenklich ist. Im Schlafsaal müssen aber zwei Meter Abstand gehalten werden und pro Stockbett darf auch nur eine Person liegen. Arnreiter: „Wir empfehlen jedoch allen, bei denen es möglich ist, daheim zu übernachten.“